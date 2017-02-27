Рязанское дело о пролежавшем полтора года в морозилке младенце завершилось «примирением сторон»

Уголовное дело об убийстве 25-летней рязанкой своего новорожденного сына завершилось «примирением сторон». Такие данные опубликованы в картотеке районного суда города, где шел процесс. Согласно им, производство по делу прекратили в декабре 2013 года.
Данные подсудимой в картотеке не указаны, но, по сведениям RZN.info, речь идет о трагедии шестилетней давности. По версии следствия, 10 августа 2011 года женщина родила и убила своего ребенка в комнате общежития, а тело положила в морозилку. При переезде в марте 2012-го она отдала пакет с трупом соседям, сказав, что это мясо животного.
Напомним, осенью 2016-го рязанка стала фигуранткой другого уголовного дела. Полиция обвинила ее в мошенничестве при интернет-торговле детскими вещами. В ведомстве насчитали 275 жертв женщины из 33 регионов, поиск пострадавших продолжается.