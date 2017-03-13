О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 11-12 марта

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Подошли к концу солнечные мартовские выходные. Вспомним, что произошло с рязанцами в этот уикенд.
На выходных не обошлось без пожаров. Из горевшего в Михайлове дома пожарные спасли человека. В ночь на воскресенье в Милославском и Шиловском районе сгорели два автомобиля, а днем на улице Костычева в Рязани произошел пожар в квартире многоэтажки. Как выяснилось, его причиной стал загоревшийся чайник.
Еще одно происшествие в Московском районе: на улице Новаторов угнали автомобиль. Несмотря на то, что рязанцам напомнили о правилах перевозки детей, на Северной окружной заметили «летающий» по дороге грузовик. Однако с приходом весны не на всех дорогах можно разгуляться лихачам. Например, в Ухолове на улице вместо дороги появилось грязное месиво.