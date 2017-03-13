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8:13, 13 марта 2017 468
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О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 11-12 марта

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 11-12 марта

Фото: Pixabay.com

Подошли к концу солнечные мартовские выходные. Вспомним, что произошло с рязанцами в этот уикенд.

На выходных не обошлось без пожаров. Из горевшего в Михайлове дома пожарные спасли человека. В ночь на воскресенье в Милославском и Шиловском районе сгорели два автомобиля, а днем на улице Костычева в Рязани произошел пожар в квартире многоэтажки. Как выяснилось, его причиной стал загоревшийся чайник.

Еще одно происшествие в Московском районе: на улице Новаторов угнали автомобиль. Несмотря на то, что рязанцам напомнили о правилах перевозки детей, на Северной окружной заметили «летающий» по дороге грузовик. Однако с приходом весны не на всех дорогах можно разгуляться лихачам. Например, в Ухолове на улице вместо дороги появилось грязное месиво.

В сети появилась короткая версия фильма о достопримечательностях и событиях Рязани. Сами горожане сделали красивые фотографии на разливе Оки.

В Рыбновском районе утонул мужчина, хотя спасатели напомнили о правилах безопасности на льду, пускай и скопинцам. Обстоятельства гибели мужчины выяснят следователи.

Рязанские конкурсантки «Российской красавицы» показали знание английского и пообщались со стилистами. Еще один рязанец отличился на «Первом канале» и подарил Леониду Якубовичу пироги и грибы.

На выходных также начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект».


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