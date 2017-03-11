Рязанские конкурсантки «Российской красавицы» показали знание английского. Фото

Участницы рязанского этапа конкурса «Российская красавица — 2017» показали знание английского. Пробное занятие для них организовал лингвистический центр Baker Street в пятницу, 10 марта.
Методист Леонид Чернов предложил девушкам подискутировать на тему «Big vs Small». Они, в частности, рассказали о предпочтениях в размере сумочек, машин и квартир, признались, сколько раз в день и какими порциями едят. Также конкурсантки ответили, хотелось ли бы им отметить день рождения в компании из 50 человек, и поспорили о предназначении балкона — кладовка или место для романтических вечеров.
Некоторые девушки стеснялись говорить, ссылаясь на маленькие познания. Чернов заметил, что занятие — это в том числе и стресс-тест, а уверенность в себе и умение раскрепощаться понадобятся участницам во время финала этапа.
Кроме того, по мнению специалиста, сегодня не осталось людей, совсем не знающих английского: все регулярно сталкиваются с языком, в том числе с многочисленными заимствованиями в русском.
Напомним, финал пройдет в субботу, 18 марта, в Deep Club. На RZN.info проходит