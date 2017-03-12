Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:37, 12 марта 2017 2 074
 0    0

Стилисты создали образы рязанским конкурсанткам «Российской красавицы». Фото

Стилисты создали образы рязанским конкурсанткам «Российской красавицы». Фото

Рязанки, участвующие в конкурсе «Российская красавица» подготовились к региональному этапу конкурса в салоне красоты. Девушкам подобрали прически для конкурса, провели косметические процедуры, сделали массаж, маникюр, а также рассказали о последних модных тенденциях.

Мастера работали над образами рязанок в салоне «Парикмахер Блюз». Конкурсанткам продемонстрировали, как можно самостоятельно выполнить все процедуры дома.

Напомним, финал пройдет в субботу, 18 марта, в Deep Club. На RZN.info проходит голосование, победительница которого получит третье место и титул «Мисс Интернет».

Фото Олега Бородяева


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:02, 12 марта 2017
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
10:37, 12 марта 2017
Стилисты создали образы рязанским конкурсанткам «Российской красавицы». Фото
9:27, 12 марта 2017
Рязанец в эфире «Поле чудес» подарил Якубовичу пироги и грибы. Видео
8:27, 12 марта 2017
В ходе протестов в Батуми пострадали более 20 человек
20:53, 11 марта 2017
В Рязанском районе стартовали ежемесячные Дни добрых дел
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 49 443
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 847
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 35 657
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 33 197
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
14:02, 27 февраля 2017 15 030
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум