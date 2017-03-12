Стилисты создали образы рязанским конкурсанткам «Российской красавицы». Фото

Рязанки, участвующие в конкурсе «Российская красавица» подготовились к региональному этапу конкурса в салоне красоты. Девушкам подобрали прически для конкурса, провели косметические процедуры, сделали массаж, маникюр, а также рассказали о последних модных тенденциях.
Мастера работали над образами рязанок в салоне «Парикмахер Блюз». Конкурсанткам продемонстрировали, как можно самостоятельно выполнить все процедуры дома.
Напомним, финал пройдет в субботу, 18 марта, в Deep Club. На RZN.info проходит
Фото Олега Бородяева