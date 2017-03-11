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20:02, 11 марта 2017 228
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Жителям Скопинского района напомнили о правилах пожарной безопасности и поведения на льду

Жителям Скопинского района напомнили о правилах пожарной безопасности и поведения на льду

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Сотрудники МЧС в ходе подворового обхода домов села Казинка Скопинского района провели противопожарные инструктажи среди местного населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего было проинструктировано 157 человек, проживающих в 97 домах. С сельчанами провели устные инструктажи на тему соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в жилье, безопасности на водных объектах.

Гражданам также напомнили об основных способах оказания первой медицинской помощи при ожогах, утоплениях и обморожениях. Особое внимание было уделено лицам, ведущим асоциальный образ жизни, и одиноким пенсионерам.


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