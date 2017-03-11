Жителям Скопинского района напомнили о правилах пожарной безопасности и поведения на льду

Сотрудники МЧС в ходе подворового обхода домов села Казинка Скопинского района провели противопожарные инструктажи среди местного населения. Об этом сообщила
Всего было проинструктировано 157 человек, проживающих в 97 домах. С сельчанами провели устные инструктажи на тему соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в жилье, безопасности на водных объектах.
Гражданам также напомнили об основных способах оказания первой медицинской помощи при ожогах, утоплениях и обморожениях. Особое внимание было уделено лицам, ведущим асоциальный образ жизни, и одиноким пенсионерам.