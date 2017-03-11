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18:56, 11 марта 2017 958
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В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото

В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани начали разбирать трибуны на месте бывшего стадиона «Агрокомплект» на Медицинской улице. Заброшенное футбольное поле уже расчищено. По информации RZN.info, работы ведет собственник объекта, планирующий использовать участок под жилищное строительство. В качестве застройщика предполагается компания «Зеленый сад».

В строительной компании RZN.info информацию подтвердили: «Собственник данного земельного участка обратился к нам с предложением использовать участок. Восстановление стадиона при изучении объекта оказалось невозможным: существующие конструкции пришли в полную негодность, а строительство нового стадиона невозможно по действующим нормативам — нельзя соблюсти требуемое стометровое расстояние до жилых домов».

«Зеленый сад» отметил, что рассматривалось строительство развлекательного комплекса, но приоритетным вариантом на данный момент остается жилая застройка, так как в Приокском наблюдается «острый дефицит современного жилья». Сейчас компания изучает параметры территории для проектирования.

Напомним, стадион «Агрокомплект» был создан на базе футбольного поля Станкозавода в начале XXI века владельцем мужского профессионального клуба. Арена несколько лет была домашней для команды. После перехода последней в собственность региона стадион остался в частных руках. С 2009 года он не использовался как спортивный объект, оказался заброшен и начал разрушаться. Жители соседних домов неоднократно жаловались, что на бывшем стадионе собираются наркоманы и хулиганы.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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