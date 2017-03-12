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18:21, 12 марта 2017 1 737
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На улице Костычева загорелась многоэтажка. Фото 1

На улице Костычева загорелась многоэтажка. Фото

На улице Костычева загорелась многоэтажка. Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта.

На данный момент горит квартира на шестом этаже десятиэтажного дома №2. Информации о пострадавших не поступало.


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