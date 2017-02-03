В Рязанской области задумались о концепции сохранения усадеб и деревянных памятников

В Рязанской области задумались о концепции сохранения историко-культурного наследия. О ее важности заявил вице-губернатор Сергей Филимонов на тематической научной конференции в пятницу, 3 февраля.

«Назрела необходимость иметь концепцию, четкое понимание того, что мы хотим сохранить и как мы будем это делать», — подчеркнул он. Также чиновник отметил, что работа в этом направлении должна быть системной и планомерной.

Конференция включит две секции, посвященные сохранению памятников деревянного зодчества и усадеб. Начальник областной инспекции по охране объектов наследия Олег Василькин назвал эти вопросы самыми острыми для региона. На круглых столах наряду с учеными и общественниками выступят министр экономического развития Светлана Горячкина и инвестор, воссоздающий Дом Кострова в Касимове .

Также участниками стали представители муниципальных образований. Филимонов призвал их разработать местные зоны охраны, в чем, по его словам, пока продвинулись только Рязань и Касимов.

Вице-губернатор заметил, что в каждом муниципалитете есть список объектов наследия, но есть и здания, которые претендуют на включение туда. А начальник Василькин напомнил, что местные власти, по закону, также должны заниматься охраной памятников.

Министр культуры области Виталий Попов заявил о росте интереса жителей малых населенных пунктов к своей истории и развитии внутреннего туризма. По его словам, туризм для принимающей стороны — это в том числе «благоустройство, сверхгостеприимство: возможность хорошего питания, хорошего расселения».