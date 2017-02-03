Рязанский вице-губернатор Сергей Филимонов раскритиковал областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На тематической научной конференции в пятницу, 3 февраля, он заявил о необходимости «возродить» «отдельные общественные организации» и сделать их «такими, какими они были в советский период».

Чиновник уточнил, что имеет в виду в том числе отделение ВООПИК, и напомнил: раньше общество собирало деньги на реставрацию памятников. «На сегодняшний день, кроме шума и пыли, от этой организации больше нет ничего. Созидательной работы нет», — подчеркнул он.

«Все только поучают, выступают в роли экспертов, но никто не занимается делом. Никто не занимается делом! Ну, выступайте организаторами, выступайте. Предлагайте, говорите, что нужно этот объект признать объектом культурного наследия, выявляйте, предлагайте, собирайте деньги, — сказал Филимонов. — Сами себя назначают и сами выступают, это тоже неправильно. Кстати, я хочу напомнить, что у нас на территории региона действует закон об общественном контроле и там очень четко прописано, кто может быть экспертом. Я, например, не могу быть экспертом в области медицины. У нас же почему-то в области охраны объектов культурного наследия все выступают экспертами и все делают заключения, все говорят, как должно быть».

Чиновник также напомнил о « доме Циолковского » на Вознесенской улице, за сохранение которого выступили в том числе члены рязанского ВООПИК. «Отдельные коллеги установили на этом доме табличку, что сделано, честно говоря, самовольно, и сегодня доказывают, что этот дом нужно сохранять, потому что там жил Циолковский. Но, к сожалению — а может быть, и не к сожалению — документов, четко подтверждающих, что он там жил на самом деле, нет», — сказал Филимонов.

По его мнению, неправильно «просто так придумать и сказать, что на самом деле Циолковский жил здесь», «хотя отдельные деятели нас призывают и говорят: „Какая разница, где он жил?“ При этом говорят: „А в Ижевском дом ненастоящий“».

«Ну, то есть нельзя вмешивать сюда политику, я к этому веду», — заключил вице-губернатор.