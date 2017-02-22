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8:17, 22 февраля 2017 304
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Именем Есенина. Комиссия по слушаниям отклонила новые правила застройки Солотчи

Именем Есенина. Комиссия по слушаниям отклонила новые правила застройки Солотчи

Рязанская комиссия по публичным слушаниям отправила на доработку проект изменений в Правила землепользования и застройки Солотчи. Заключение официально опубликовали в среду, 22 февраля.

Разработчики планировали вынести все леса поселка в новую зону Р13 с единственным видом использования «охрана природных территорий», а для зон Р9 (зона санаториев, профилакториев, пансионатов с лечением) и Р10 (зона оздоровительных учреждений — оздоровительных лагерей, баз отдыха) снизить с 40% до 35% максимальный коэффициент застройки и прописать предельную высоту зданий — семь этажей.

На самих слушаниях 14 февраля все 45 участников раскритиковали семиэтажную застройку как слишком высокую. Среди них были городские активисты, политики, монахини. Согласно заключению, комиссия получила десять подписей против проекта и предложение создать рабочую группу для доработки.

Также свои письма прислали две организации. Экологический рязанский альянс предложил установить для зон Р9 и Р10 коэффициент застройки в 20% и предельную высоту 12 метров. По мнению областной инспекции по охране культурного наследия, эти зоны не нужно трогать до утверждения Минкультом России градостроительных регламентов достопримечательного места «Есенинская Русь» и нанесения его границ на Генплан Рязани.

Комиссия признала принятие предложенной редакции Правил застройки нецелесообразным.


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