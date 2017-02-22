Именем Есенина. Комиссия по слушаниям отклонила новые правила застройки Солотчи

Рязанская комиссия по публичным слушаниям отправила на доработку проект изменений в Правила землепользования и застройки Солотчи. Заключение официально опубликовали в среду, 22 февраля.
Разработчики планировали вынести все леса поселка в новую зону Р13 с единственным видом использования «охрана природных территорий», а для зон Р9 (зона санаториев, профилакториев, пансионатов с лечением) и Р10 (зона оздоровительных учреждений — оздоровительных лагерей, баз отдыха) снизить с 40% до 35% максимальный коэффициент застройки и прописать предельную высоту зданий — семь этажей.
На самих слушаниях 14 февраля все 45 участников
Также свои письма прислали две организации. Экологический рязанский альянс предложил установить для зон Р9 и Р10 коэффициент застройки в 20% и предельную высоту 12 метров. По мнению областной инспекции по охране культурного наследия, эти зоны не нужно трогать до утверждения Минкультом России градостроительных регламентов достопримечательного места «Есенинская Русь» и нанесения его границ на Генплан Рязани.
Комиссия признала принятие предложенной редакции Правил застройки нецелесообразным.