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13:27, 6 декабря 2017 521
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В Рязани появится храм в честь Матроны Московской

В Рязани появится храм в честь Матроны Московской

В Рязани появится храм в честь Матроны Московской. Об этом RZN.info сообщили в Рязанской Епархии.

Церковь появится в Соколовке, в районе дома № 4 по улице 1-й Прудной. Сейчас на участке находится заброшенный пустырь неподалеку от пруда.

В Епархии отметили, что местные жители нуждаются в храме, так как ближайший находится в центре Рязани на улице Циолковского. Участок под церковь предоставила администрация города.

В среду, 5 декабря, в «Рязанских ведомостях» опубликовали постановление о внесении изменений в Генплан города. Участок под будущий храм хотят перевести из зоны застройки многоэтажками в зону объектов культуры и искусства.

Напомним, еще один храм в Рязани появится в Никуличах.


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