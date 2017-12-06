В Рязани появится храм в честь Матроны Московской. Об этом RZN.info сообщили в Рязанской Епархии.
Церковь появится в Соколовке, в районе дома № 4 по улице 1-й Прудной. Сейчас на участке находится заброшенный пустырь неподалеку от пруда.
В Епархии отметили, что местные жители нуждаются в храме, так как ближайший находится в центре Рязани на улице Циолковского. Участок под церковь предоставила администрация города.
В среду, 5 декабря, в «Рязанских ведомостях» опубликовали постановление о внесении изменений в Генплан города. Участок под будущий храм хотят перевести из зоны застройки многоэтажками в зону объектов культуры и искусства.
Напомним, еще один храм в Рязани