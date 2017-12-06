В Никуличах рядом с заброшенной школой появится новый храм. Об этом RZN.info сообщили в Рязанской епархии.
Храм в честь Тихвинской иконы Божией матери расположится на улице Пронской рядом с домом № 80. Сейчас там располагается заброшенная школа № 27, а церковь появится на участке при учебном заведении.
В епархии отметили, что ближайший храм находится в другом районе Рязани, а в Никуличах много жителей пожилого возраста. Участок под храм предоставила администрация города.
В среду, 6 декабря, в «Рязанских ведомостях» опубликовали постановление о внесении изменений в генплан города. Участок под будущий храм хотят перевести из «зеленой» в зону административного и культурно-бытового обслуживания.