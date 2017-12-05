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20:03, 5 декабря 2017 159
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Весной в Рязани пройдут Крымские дни

Весной в Рязани пройдут Крымские дни

Весной в Рязани пройдут дни Крыма. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В марте 2018 года пройдет деловой форум с участием предпринимателей двух регионов. Также запланированы круглые столы и посещение образовательных площадок. В сфере культуры организуют гала-концерт с участием мастеров искусств Крыма, а также представят туристический потенциал полуострова.

В завершение дней Крыма в Рязанской области пройдут праздничные мероприятия и ярмарки крымских товаропроизводителей с площадками для дегустации продукции.

В Крыму в апреле 2018 года пройдет презентация Рязанской области: гастроли рязанского театра кукол, рязанского хора, организуют выставки музея-заповедника С.А. Есенина, народных промыслов и ремесел, художников и фотохудожников региона.

Напомним, ранее Рязанская область и Крым подписали соглашение о сотрудничестве.


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Помимо выставок и бизнес-миссий Центр проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

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