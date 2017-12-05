Весной в Рязани пройдут Крымские дни

Весной в Рязани пройдут дни Крыма. Об этом сообщили на
В марте 2018 года пройдет деловой форум с участием предпринимателей двух регионов. Также запланированы круглые столы и посещение образовательных площадок. В сфере культуры организуют гала-концерт с участием мастеров искусств Крыма, а также представят туристический потенциал полуострова.
В завершение дней Крыма в Рязанской области пройдут праздничные мероприятия и ярмарки крымских товаропроизводителей с площадками для дегустации продукции.
В Крыму в апреле 2018 года пройдет презентация Рязанской области: гастроли рязанского театра кукол, рязанского хора, организуют выставки музея-заповедника С.А. Есенина, народных промыслов и ремесел, художников и фотохудожников региона.
Напомним, ранее Рязанская область и Крым