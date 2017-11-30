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16:27, 30 ноября 2017 1 526
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Рязанская область и Крым подписали соглашение о сотрудничестве

Рязанская область и Крым подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

В Рязани подписали соглашение о сотрудничестве между государственным советом Республики Крым и Рязанской областной думой в четверг, 30 ноября.

Церемония состоялась в рамках визита в регион крымской делегации. Председатель облдумы Аркадий Фомин и председатель госсовета Крыма Владимир Константинов подписали соглашение, поделились планами на будущее и обменялись подарками — картинами и книгами.

«Сегодня мы подписали договор сотрудничества между парламентами и здесь очень важно, чтобы мы работали над законодательством и обменивались лучшими практиками, которые будут способствовать социально-экономическому развитию наших регионов. Подписание межрегионального сотрудничества еще впереди, и я надеюсь, что это — большое будущее для наших регионов» — подчеркнул Фомин.

По его словам, соглашение даст новые возможности для развития рязанских предприятий и экономики. Такой товарообмен будет выгоден обеим сторонам.

Константинов, в свою очередь, отметил, что крымчане рады воссоединению с Россией и считают себя русскими.

«Крымчане должны познавать Россию, а это — большая и сложная страна, и познать ее можно только через регионы. У нас есть что показать вам, и, хотим посмотреть, что есть у вас» — отметил он.

По его словам, крымские санатории сейчас находятся в состоянии приватизации и есть возможность рассмотреть сотрудничество с регионами на льготных условиях.

Делегация посетила музей ВДВ и Рязанский кремль, а на пятницу, 1 декабря, запланирована поездка в Константиново.


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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