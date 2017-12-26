Наталье Харибутовой огласили приговор. Фото

Во вторник, 26 декабря, Советский суд признал бывшего главного архитектора Рязани виновной и назначил наказание в виде штрафа в пять млн рублей и лишения права занимать административные должности на шесть лет.
Оглашать приговор Наталье Харибутовой начали еще в понедельник, 25 декабря. В этот же день она
Напомним, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет на сумму около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной им машине Infiniti Харибутову и ее дочь 28 января бесплатно доставили в аэропорт «Шереметьево» для полета на отдых, а также 14 февраля обратно в Рязань.
По данному факту
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.