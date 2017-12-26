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10:28, 26 декабря 2017 2 766
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Наталье Харибутовой огласили приговор. Фото 2

Наталье Харибутовой огласили приговор. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 26 декабря, Советский суд признал бывшего главного архитектора Рязани виновной и назначил наказание в виде штрафа в пять млн рублей и лишения права занимать административные должности на шесть лет.

Оглашать приговор Наталье Харибутовой начали еще в понедельник, 25 декабря. В этот же день она выступила с последним словом — признала свою вину и раскаялась.

Напомним, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет на сумму около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной им машине Infiniti Харибутову и ее дочь 28 января бесплатно доставили в аэропорт «Шереметьево» для полета на отдых, а также 14 февраля обратно в Рязань.

По данному факту возбудили уголовное дело по четырем преступлениям по пункту «в» части 5, части 2, части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах). В ходе разбирательства Харибутова признала свою вину, а ее дочь отказалась от показаний в суде.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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