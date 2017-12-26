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18:04, 26 декабря 2017 1 647
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Губернатор порекомендовал отменить повышение платы за детский сад в Рязани 5

Губернатор порекомендовал отменить повышение платы за детский сад в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов порекомендовал и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову отменить повышение платы за детский сад, сообщил сайт правительства региона.

По словам Любимова, для молодых семей это серьезные дополнительные расходы, и нужно продумать, как этого избежать.

«Принимая то или иное решение, нужно, прежде всего, понимать, какие последствия оно будет иметь для людей, как повлияет на качество их жизни. По такому принципу я строю свою работу, этого требую и от своей команды. Мы будем продолжать работать в том же ритме эффективности, только вперед, к стабильности, прогрессу и процветанию. Рязанская область — регион неограниченных возможностей», — сказал губернатор.

Напомним, с 2018 года плата за детский сад в Рязани увеличится на 77 рублей — до 2010 рублей в месяц.


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