С нового года в Рязани повысят плату за детсад

С 2018 года в Рязани на 77 рублей увеличится плата за детский сад. Постановление мэрии официально опубликовано в четверг, 7 декабря. Согласно документу, сумма вырастет с 1 933 до 2 010 рублей в месяц.
Напомним, ранее в Рязанской области
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С 2018 года в Рязани на 77 рублей увеличится плата за детский сад. Постановление мэрии официально опубликовано в четверг, 7 декабря. Согласно документу, сумма вырастет с 1 933 до 2 010 рублей в месяц.
Напомним, ранее в Рязанской области
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