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8:28, 7 декабря 2017 262
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С нового года в Рязани повысят плату за детсад

С нового года в Рязани повысят плату за детсад

С 2018 года в Рязани на 77 рублей увеличится плата за детский сад. Постановление мэрии официально опубликовано в четверг, 7 декабря. Согласно документу, сумма вырастет с 1 933 до 2 010 рублей в месяц.

Напомним, ранее в Рязанской области повысили компенсацию за оплату детсадов.


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