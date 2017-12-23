Выигравшие 25 миллионов рязанцы рассказали о своем проекте беспилотного трактора

Представитель компании «Аврора Роботикс» Виталий Савельев рассказал RZN.info о
«Проект Агробот направлен на создание и внедрение технологии роботизированного земледелия. Результаты проекта позволят агрохолдингам и фермерам получить новый инструмент на основе роботизированной техники, который позволит снизить затраты на производство сельхозпродукции», — отметил инженер.
По его словам, благодаря проекту открывается возможность обработки земельных участков в удаленных регионах.
Часть вопросов и комментариев позволила по-новому взглянуть на коммерциализацию и масштабируемость технологии. «В ходе конкурса сложилось знакомство с рядом экспертов, хочется рассчитывать на последующее взаимодействие», — отметил он.
Напомним, рязанцы