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19:52, 23 декабря 2017 2 254
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Выигравшие 25 миллионов рязанцы рассказали о своем проекте беспилотного трактора

Выигравшие 25 миллионов рязанцы рассказали о своем проекте беспилотного трактора

Представитель компании «Аврора Роботикс» Виталий Савельев рассказал RZN.info о проекте беспилотного трактора «Агробот».

«Проект Агробот направлен на создание и внедрение технологии роботизированного земледелия. Результаты проекта позволят агрохолдингам и фермерам получить новый инструмент на основе роботизированной техники, который позволит снизить затраты на производство сельхозпродукции», — отметил инженер.

По его словам, благодаря проекту открывается возможность обработки земельных участков в удаленных регионах.

Участие в конкурсе «Идея на миллион» позволило проверить идею проекта на прочность. «Я не могу сказать, что наши планы по развитию как-то значительно поменялись, но бесспорно для нас полезен опыт полученной обратной связи от экспертов», — рассказал Савельев.

Часть вопросов и комментариев позволила по-новому взглянуть на коммерциализацию и масштабируемость технологии. «В ходе конкурса сложилось знакомство с рядом экспертов, хочется рассчитывать на последующее взаимодействие», — отметил он.

Напомним, рязанцы выиграли 25 миллионов рублей в шоу на НТВ, эфир которого вышел в пятницу, 22 декабря.


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4 дня назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

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