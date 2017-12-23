Рязанские инженеры выиграли 25 миллионов рублей за проект беспилотного трактора. Видео

Рязанское конструкторское бюро «Аврора Роботикс» стало победителем шоу «Идея на миллион» на НТВ. Программа вышла в эфир в пятницу, 22 декабря.
Рязанская команда представила инновационный проект «Агробот». Это
«Глобальная цель — убрать человека с каких-то монотонных, а главное опасных ситуаций», — рассказал представитель команды Виталий Савельев.
Рязанцев поздравил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Ваш проект — это не просто трактор. Он на самом деле находится на стыке нескольких инновационных направлений: это и автономное движение, это и искусственный интеллект. И его успех поможет развиваться российской экономике быстрее, более качественно», — сказал он.
Всего в финале программы встретились семь команд.