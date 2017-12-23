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12:33, 23 декабря 2017 43 537
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Рязанские инженеры выиграли 25 миллионов рублей за проект беспилотного трактора. Видео

Рязанские инженеры выиграли 25 миллионов рублей за проект беспилотного трактора. Видео

Рязанское конструкторское бюро «Аврора Роботикс» стало победителем шоу «Идея на миллион» на НТВ. Программа вышла в эфир в пятницу, 22 декабря.

Рязанская команда представила инновационный проект «Агробот». Это система, которую можно установить на различную сельхозтехнику для беспилотного управления.

«Глобальная цель — убрать человека с каких-то монотонных, а главное опасных ситуаций», — рассказал представитель команды Виталий Савельев.

Рязанцев поздравил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Ваш проект — это не просто трактор. Он на самом деле находится на стыке нескольких инновационных направлений: это и автономное движение, это и искусственный интеллект. И его успех поможет развиваться российской экономике быстрее, более качественно», — сказал он.

Всего в финале программы встретились семь команд.


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