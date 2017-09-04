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16:52, 4 сентября 2017 190
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Рязанские инженеры начали полевые испытания беспилотного трактора

Рязанские инженеры начали полевые испытания беспилотного трактора

Рязанские инженеры начали полевые испытания системы AgroBot V 3.0, установленной на тракторе Т-150. Беспилотник выполнит полный цикл работ — от подготовки почвы до сева озимых и сбора урожая летом следующего года. Ученые сняли дом в деревне Березняки недалеко от областного центра и развернули здесь свою лабораторию, чтобы испытать механизм управления сельхозтехникой, которая в ближайшем будущем сможет работать в поле без участия человека. Начал «АгроБот» с дискования почвы на поле площадью в 50 гектаров.

Стоит отметить, что «АгроБот» — это не трактор-робот, а система, которую можно установить на различную сельхозтехнику. Рулем управляет механизм «Аватар», помогают ученым следить за работой датчиков камеры и сенсоры, установленные на специальном каркасе. Во время испытаний в кабину иногда сажают «пассажира» — ученого, который смотрит за работой приборов.

Наблюдают за работой беспилотника в передвижной лаборатории, из которой можно управлять машиной. В нее передается информация с камер, установленных на тракторе.

Проект «АгроБот» создан для внедрения систем автопилотирования в сельском хозяйстве. Трактор без механизатора может косить траву и выполнять ряд других операций при помощи прицепной техники. Такая машина — выгодное приобретение для любого хозяйства. Если сейчас на 10 тракторов нужно 10 человек, которые сядут за руль, то в случае с «АгроБотом» один диспетчер может контролировать работу 10 машин. Для техники заранее задается траектория и маршрут движения, а диспетчер нужен для того, чтобы нажать кнопку «стоп», если что-то пойдет не так.

Наблюдают за работой беспилотника в передвижной лаборатории, из которой можно управлять машиной

Система управления, лежащая в основе «АгроБота» универсальна. Ее можно установить практически на любую спецтехнику или трактор. На все органы управления монтируются специальные приводы, которыми управляет центральный компьютер. Электроника, антенны, датчики и вспомогательное оборудование «АгроБота» смонтированы и размещены на стеклопластиковом корпусе. Это позволит снизить стоимость внедрения при уже существующем парке техники.

Пока «АгроБот» не выпускается массово. Идут его испытания на полигонах и в поле, чтобы подготовить к работе. По словам ученых, через два года роботизированные машины пойдут в массовое производство. Предполагается, что «АгроБот» можно будет использовать для предпосевной обработки почвы, посева, посадки иобработке культур и садов.


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