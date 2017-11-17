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13:50, 17 ноября 2017 720
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Рязанские перевозчики просили повысить цену за проезд до 30 рублей

Рязанские перевозчики просили повысить цену за проезд до 30 рублей

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Управление рязанского троллейбуса и «Автоколонна 1310″ просили повысить цену за проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Об этом в сюжете «ТКР» рассказал вице-мэр Рязани Владимир Луканцов.

«Предложения от муниципальных предприятий по экономически обоснованному тарифу были таковы, что составляли около 30 рублей за поездку. Мы не можем на это пойти, поэтому мы ужались по максимуму», — рассказал чиновник. По его словам, новый тариф в 23 рубля позволит перевозчикам обеспечить развитие предприятий и компенсировать затраты.

Луканцов подчеркнул, что городу нужен сильный муниципальный транспорт. «Пассажиропоток в муниципальном транспорте за последние три года снизился на 30%. Мы хотим переломить эту ситуацию», — заявил вице-мэр.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Рязани вырастет с 19 до 23 рублей с 1 декабря. Кроме того, подорожают проездные билеты. Рязанцы уже создали петицию против роста цен в общественном транспорте.


© RZN.info

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