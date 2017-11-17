Рязанские перевозчики просили повысить цену за проезд до 30 рублей

Управление рязанского троллейбуса и «Автоколонна 1310″ просили повысить цену за проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Об этом в сюжете «
«Предложения от муниципальных предприятий по экономически обоснованному тарифу были таковы, что составляли около 30 рублей за поездку. Мы не можем на это пойти, поэтому мы ужались по максимуму», — рассказал чиновник. По его словам, новый тариф в 23 рубля позволит перевозчикам обеспечить развитие предприятий и компенсировать затраты.
Луканцов подчеркнул, что городу нужен сильный муниципальный транспорт. «Пассажиропоток в муниципальном транспорте за последние три года снизился на 30%. Мы хотим переломить эту ситуацию», — заявил вице-мэр.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Рязани