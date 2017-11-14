Рязанцы создали петицию против подорожания проезда.
«Мы против повышения цен на проезд в общественном транспорте! Наши автобусы и троллейбусе в ужасном состоянии! Мы готовы платить 20 рублей за проезд при условии обновления парков новыми автобусами и троллейбусами. Мы против безумных цен за проезд в полуразваленном и холодном транспорте», — требуют рязанцы.
В настоящее время петицию подписали уже 130 человек. Отправить ее планируют на адрес Николая Любимова и городской администрации.
Напомним, с 1 декабря проезд в Рязани