Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:49, 30 ноября 2017 436
 0    1

Готовим мелочь. С завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте Рязани 1

Готовим мелочь. С завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте Рязани

В пятницу, 1 декабря, в Рязани с 19 до 23 рублей вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы одновременно поднимут как муниципальные, так и коммерческие перевозчики. Подорожают и проездные.

Напомним, поднять тарифы попросили муниципальные перевозчики. Они сослались на тяжелое финансовое состояние предприятий. Повышение цены сразу на 4 рубля вызвало недовольство горожан. Петиция с требованием отменить новый тариф набрала около 20 тысяч подписей.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:49, 30 ноября 2017
Готовим мелочь. С завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте Рязани 1
17:08, 30 ноября 2017
Из-за строительства дома на улице 2-ая Линия запретят парковаться
17:02, 30 ноября 2017
В Рязани изменятся схемы движения двух маршруток
16:23, 30 ноября 2017
За год Рязаньэнерго расчистило более тысячи гектаров трасс под электролиниями
13:38, 30 ноября 2017
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Помимо выставок и бизнес-миссий Центр проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:56, 17 ноября 2017 26 333
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 13
18:40, 20 ноября 2017 24 872
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 888
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 411
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
13:38, 30 ноября 2017 24 171
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 2
Все новости
Форум