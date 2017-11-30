Готовим мелочь. С завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте Рязани

В пятницу, 1 декабря, в Рязани с 19 до 23 рублей вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы одновременно поднимут как муниципальные, так и коммерческие перевозчики. Подорожают и проездные.
Напомним, поднять тарифы
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В пятницу, 1 декабря, в Рязани с 19 до 23 рублей вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы одновременно поднимут как муниципальные, так и коммерческие перевозчики. Подорожают и проездные.
Напомним, поднять тарифы
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