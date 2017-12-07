К Новому году в Рязани подсветят здания на центральных улицах

В Рязани завершается работа по украшению центральных улиц световыми гирляндами и другой праздничной иллюминацией. Об этом сообщает
Отмечается, что в этом году ее дополнит архитектурная подсветка зданий. Уже организовали подсветку административных зданий на улицах Дзержинского и Радищева. Завершаются работы по подсветке фасада Рязанской областной филармонии.
В ближайшее время будут также выполнены работы на Первомайском проспекте — здание Рязанского областного союза организаций профсоюзов, на Свободе — административное здание Ростелекома и на улице Ленина — Школа №10.
В мэрии подчеркнули, что в разработке находится ряд объектов общественного назначения в каждом районе Рязани, которые планируется подсвечивать в следующем году.
«Архитектурная подсветка зданий удачно дополнит праздничную иллюминацию, а после ее отключения будет придавать городу привлекательный облик», — говорится в сообщении горадминистрации.