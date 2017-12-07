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8:20, 7 декабря 2017 342
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К Новому году в Рязани подсветят здания на центральных улицах

К Новому году в Рязани подсветят здания на центральных улицах

Фото: Администрация Рязани

В Рязани завершается работа по украшению центральных улиц световыми гирляндами и другой праздничной иллюминацией. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Отмечается, что в этом году ее дополнит архитектурная подсветка зданий. Уже организовали подсветку административных зданий на улицах Дзержинского и Радищева. Завершаются работы по подсветке фасада Рязанской областной филармонии.

В ближайшее время будут также выполнены работы на Первомайском проспекте — здание Рязанского областного союза организаций профсоюзов, на Свободе — административное здание Ростелекома и на улице Ленина — Школа №10.

В мэрии подчеркнули, что в разработке находится ряд объектов общественного назначения в каждом районе Рязани, которые планируется подсвечивать в следующем году.

«Архитектурная подсветка зданий удачно дополнит праздничную иллюминацию, а после ее отключения будет придавать городу привлекательный облик», — говорится в сообщении горадминистрации.


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