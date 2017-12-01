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10:14, 1 декабря 2017 53
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С 1 декабря маршрутчикам повысили аренду автомобилей

С 1 декабря маршрутчикам повысили аренду автомобилей

С 1 декабря маршрутчикам повысили стоимость аренды автомобилей. Об этом RZN.info сообщили несколько водителей с разных маршрутов.

По их словам, из-за подорожания проезда подняли и стоимость аренды. «Почти на тысячу подняли. Сейчас будем платить больше четырех тысяч. Мы, водители, люди маленькие — сказали больше брать за проезд — берем, сказали больше платить — платим», — рассказал собеседник.

Он также отметил, что подорожание аренды связано и с увеличением налога на предпринимательство для перевозчиков.

Крупный местный перевозчик «Рязаньтрансавто» сообщил RZN.info, что стоимость аренды они не повышали. «Водители стали больше получать денег с 1 декабря, а стоимость аренды у нас никому не увеличивали», — заявил он в разговоре по телефону.

Напомним, с 1 декабря в Рязани повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Поднять тарифы попросили муниципальные перевозчики, а не маршрутчики. Они сослались на тяжелое финансовое состояние предприятий. Повышение цены сразу на четыре рубля вызвало недовольство горожан. Петиция с требованием отменить новый тариф уже набрала около 20 тысяч подписей.


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