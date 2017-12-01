С 1 декабря маршрутчикам повысили аренду автомобилей

С 1 декабря маршрутчикам повысили стоимость аренды автомобилей. Об этом RZN.info сообщили несколько водителей с разных маршрутов.
По их словам, из-за подорожания проезда подняли и стоимость аренды. «Почти на тысячу подняли. Сейчас будем платить больше четырех тысяч. Мы, водители, люди маленькие — сказали больше брать за проезд — берем, сказали больше платить — платим», — рассказал собеседник.
Он также отметил, что подорожание аренды связано и с увеличением налога на предпринимательство для перевозчиков.
Крупный местный перевозчик «Рязаньтрансавто» сообщил RZN.info, что стоимость аренды они не повышали. «Водители стали больше получать денег с 1 декабря, а стоимость аренды у нас никому не увеличивали», — заявил он в разговоре по телефону.
Напомним, с 1 декабря в Рязани