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8:23, 30 ноября 2017 95
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Рязанская область получит более 1700 современных рабочих мест

Рязанская область получит более 1700 современных рабочих мест

Рязанская область получит более 1700 современных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В среду, 29 ноября, на форуме «Инициатива. Инвестиции. Инновации» Николай Любимов заключил несколько соглашений о сотрудничестве с ООО «РусАгроХолдинг», ООО «ФОРТ», ООО «Фармэра», ООО «Лесновская мануфактура», АО «БАРС Груп» и Российско-Чешской смешанной торговой палатой. э

Соглашения предполагают сотрудничество по внедрению IT-технологий, развитию АПК, производству лекарств, повышению эффективности экспортной деятельности.

С реализацией проектов регион получит более 1700 современных рабочих мест.

«Наша стратегическая цель — вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России», — сказал губернатор.

Напомним, компания «РусАгроХолдинг» реализует в регионе инвестпроект по производству шампиноьонов стоимостью 6,8 млрд рублей, проект на сумму 700 млн рублей по производству канцтоваров реализует «Лесновская мануфактура».


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