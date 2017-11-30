Рязанская область получит более 1700 современных рабочих мест. Об этом сообщила
В среду, 29 ноября, на форуме «Инициатива. Инвестиции. Инновации» Николай Любимов заключил несколько соглашений о сотрудничестве с ООО «РусАгроХолдинг», ООО «ФОРТ», ООО «Фармэра», ООО «Лесновская мануфактура», АО «БАРС Груп» и Российско-Чешской смешанной торговой палатой. э
Соглашения предполагают сотрудничество по внедрению IT-технологий, развитию АПК, производству лекарств, повышению эффективности экспортной деятельности.
С реализацией проектов регион получит более 1700 современных рабочих мест.
«Наша стратегическая цель — вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России», — сказал губернатор.
Напомним, компания «РусАгроХолдинг»