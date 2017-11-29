Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:44, 29 ноября 2017 460
 0    0

В Рязанской области будут производить канцтовары

В Рязанской области будут производить канцтовары

В поселке Лесной появится комплекс по производству канцелярских товаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проект на сумму 700 млн рублей реализует фирма «Лесновская мануфактура».

Отмечается, что строительство комплекса планируется в рамках развития Лесного как территории опережающего развития.

«С губернатором Николаем Любимовым мы выработали план действий на лето-осень 2017 года в части подготовки заявки в Фонд и присвоения поселку статуса ТОСЭР. Мы его реализовали, буквально, за полгода. Сегодня мы договорились о том, что в декабре мы увидим заявку на финансовую поддержку резидентов», — сказал директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Он добавил, что у региона хорошие перспективы для создания территорий опережающего развития: «сформирован открытый инвестиционный климат, начат переход к цифровой экономике, ведется работа по повышению производительности труда, развиваются экспорт и импортозамещение».

«Нужно использовать все инструменты, войти в профильные госпрограммы. В регионе можно успешно сформировать промышленный парк с участием малого бизнеса. Необходимо, чтобы существующий инвестиционный потенциал реализовывался в конкретные проекты», — добавил Кривогов.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
20:15, 29 ноября 2017
Макаров назвал повышение платы за проезд «расплатой за популизм»
19:44, 29 ноября 2017
В Рязанской области будут производить канцтовары
19:25, 29 ноября 2017
Путин подписал закон о введении в России системы tax free
18:31, 29 ноября 2017
В Рязанской области появится комплекс по производству шампиньонов
17:33, 29 ноября 2017
Любимов рассказал об экономическом развитии региона на инвестиционном форуме
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 53 110
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 25 278
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 13
18:40, 20 ноября 2017 24 190
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 229
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 964
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум