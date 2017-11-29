В Рязанской области будут производить канцтовары

В поселке Лесной появится комплекс по производству канцелярских товаров. Об этом сообщила
Проект на сумму 700 млн рублей реализует фирма «Лесновская мануфактура».
Отмечается, что строительство комплекса планируется в рамках развития Лесного как территории опережающего развития.
«С губернатором Николаем Любимовым мы выработали план действий на лето-осень 2017 года в части подготовки заявки в Фонд и присвоения поселку статуса ТОСЭР. Мы его реализовали, буквально, за полгода. Сегодня мы договорились о том, что в декабре мы увидим заявку на финансовую поддержку резидентов», — сказал директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
Он добавил, что у региона хорошие перспективы для создания территорий опережающего развития: «сформирован открытый инвестиционный климат, начат переход к цифровой экономике, ведется работа по повышению производительности труда, развиваются экспорт и импортозамещение».
«Нужно использовать все инструменты, войти в профильные госпрограммы. В регионе можно успешно сформировать промышленный парк с участием малого бизнеса. Необходимо, чтобы существующий инвестиционный потенциал реализовывался в конкретные проекты», — добавил Кривогов.