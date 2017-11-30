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19:37, 30 ноября 2017 345
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Родственники погибшего в ДТП в Приокском ребенка подадут апелляцию на решение суда

Родственники погибшего в ДТП в Приокском ребенка подадут апелляцию на решение суда

Родственники погибшего в ДТП в Приокском ребенка подадут апелляцию на решение суда. Об этом RZN.info сообщил дед погибшего, Константин Кузнецов.

По его словам, родственники остались недовольны приговором.

«Жизнь человека бесценна, поэтому приговором мы не довольным. Сегодня перед приговором подсудимый первый раз попросил у нас прощения», — отметил собеседник.

По его словам, в настоящее время мать погибшего находится на лечении. Средств, которые прописаны в приговоре, недостаточно.

Напомним, во вторник, 31 января, около бассейна «Чайка» Hyundai Solaris сбил ребенка с мамой. За рулем находился полицейский. Трехлетний мальчик погиб на месте аварии. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и компенсацией 850 тысяч рублей.

Ранее свидетель сообщила, что экс-полицейский, сбивший ребенка, ехал со скоростью около 100 километров в час.

Также в ходе судопроизводства родственники погибшего просили об отводе судьи.


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