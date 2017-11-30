Родственники погибшего в ДТП в Приокском ребенка подадут апелляцию на решение суда. Об этом RZN.info сообщил дед погибшего, Константин Кузнецов.
По его словам, родственники остались недовольны приговором.
«Жизнь человека бесценна, поэтому приговором мы не довольным. Сегодня перед приговором подсудимый первый раз попросил у нас прощения», — отметил собеседник.
По его словам, в настоящее время мать погибшего находится на лечении. Средств, которые прописаны в приговоре, недостаточно.
Напомним, во вторник, 31 января, около бассейна «Чайка» Hyundai Solaris
Ранее свидетель
Также в ходе судопроизводства родственники погибшего