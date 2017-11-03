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9:25, 3 ноября 2017 444
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В Москве стоящего в очереди за iPhone X увезли на «скорой»

В Москве стоящего в очереди за iPhone X увезли на «скорой»

В Москве молодому человеку, стоящему в очереди за iPhone X, стало плохо. Очевидцы сообщили, что у него мог быть эпилептический припадок, сообщает канал SHOT в Telegram.

Отмечается, что молодого человека увезли на «скорой».

Ранее сообщалось, что цена места в очереди за новыми iPhone варьируется от 4 до 99 тысяч рублей.

Москвичи заняли очередь за три дня до старта продаж iPhone X.

Фото @A_Kapustin


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18 часов назад
60 лет без остановок. Рязанский поставщик атомного флота отметил юбилей

60 лет без остановок. Рязанский поставщик атомного флота отметил юбилей

В поздравительных речах одним из главных достижений завода называли то, что за 60 лет производство не остановилось ни разу.

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