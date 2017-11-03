В Москве стоящего в очереди за iPhone X увезли на «скорой»

В Москве молодому человеку, стоящему в очереди за iPhone X, стало плохо. Очевидцы сообщили, что у него мог быть эпилептический припадок, сообщает канал SHOT в Telegram.
Отмечается, что молодого человека увезли на «скорой».
Ранее
Москвичи
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В Москве молодому человеку, стоящему в очереди за iPhone X, стало плохо. Очевидцы сообщили, что у него мог быть эпилептический припадок, сообщает канал SHOT в Telegram.
Отмечается, что молодого человека увезли на «скорой».
Ранее
Москвичи
Фото
© RZN.info
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В поздравительных речах одним из главных достижений завода называли то, что за 60 лет производство не остановилось ни разу.