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14:54, 2 ноября 2017 395
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Москвичи заняли очередь за три дня до старта продаж iPhone X 1

Москвичи заняли очередь за три дня до старта продаж iPhone X

Москвичи заняли очередь за три дня до официального старта продаж iPhone X. В толпе, которая образовалась на Тверской во вторник, 31 октября, было примерно 270 человек, передает «РИА Новости». В настоящее время количество желающих приобрести новинку увеличилось в разы.

Как сообщают поклонники Apple в соцсетях, некоторые люди в очереди планируют заработать, продав свои места за 50-60 тысяч рублей. Продажи iPhone X в России начнутся одновременно с другими странами «первой волны», 3 ноября в 8 часов утра по московскому времени. Минимальная стоимость смартфона 80 тысяч рублей.

Фото из соцсетей


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