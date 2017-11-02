Москвичи заняли очередь за три дня до старта продаж iPhone X

Москвичи заняли очередь за три дня до официального старта продаж iPhone X. В толпе, которая образовалась на Тверской во вторник, 31 октября, было примерно 270 человек, передает «
Как сообщают поклонники Apple в соцсетях, некоторые люди в очереди планируют заработать, продав свои места за 50-60 тысяч рублей. Продажи iPhone X в России начнутся одновременно с другими странами «первой волны», 3 ноября в 8 часов утра по московскому времени. Минимальная стоимость смартфона 80 тысяч рублей.
Фото из соцсетей
Москва, наши дни: Очередь за Iphone X— Benjamin (@NataydoFudzyro) 1 ноября 2017 г.
Продажа начнется только в пятницу... pic.twitter.com/Mi4LD8OTnk
RT wylsacom "Очередь за iPhone X в Москве. Продажи стартуют завтра. Подставные, конечно. pic.twitter.com/GrgbOxpvSs"— Nikolay Kotlov (@kotlov_nikolay) 2 ноября 2017 г.
Ну что, пора обналичить свои биткоины, встал в очередь, я 187 в списке! pic.twitter.com/jIK2xin12t— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 1 ноября 2017 г.