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19:07, 29 ноября 2017 367
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Театральную площадь украсили новогодними гирляндами

Театральную площадь украсили новогодними гирляндами

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Театральную площадь украсили новогодними гирляндами. Иллюминация появилась в среду, 29 ноября.

Новогоднюю ель там установили на прошлой неделе.

Город уже начали украшать к новогодним праздникам в середние ноября. Всего в Рязани установят 33 ели и украсят праздничной иллюминацией.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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