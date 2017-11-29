Театральную площадь украсили новогодними гирляндами. Иллюминация появилась в среду, 29 ноября.
Новогоднюю ель там
Город уже начали
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Театральную площадь украсили новогодними гирляндами. Иллюминация появилась в среду, 29 ноября.
Новогоднюю ель там
Город уже начали
© RZN.info
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Сегодня мы поговорим о собственно строительных работах — возведении на понравившемся участке надежного и красивого дома.