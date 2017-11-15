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17:59, 15 ноября 2017 258
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Рязань начали украшать к новогодним праздникам

Рязань начали украшать к новогодним праздникам

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Рязань начали украшать к новогодним праздникам. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.

Работы по установке новогодних елей и уличных гирлянд стартовали в среду, 15 ноября. Всего в городе установят 33 ели, работы планируют завершить к середине декабря.

Отметили, что работы во всех районах начнутся в ближайшее время. В этом году приобрели две новые искусстывенные ели высотой 12 и 9 метров. Для оформления всех деревьев допольнительно купили 300 шаров.

Город также украсят световыми гирляндами и другой праздничной иллюминацией, установят остановочные павильоны, магазины, на улицах появятся флаги и баннеры. На Театральной площади установят фигуры Деда мороза и Снегурочки, а в центре города появятся шесть световых снеговиков.

Три светодиодные конструкции «Зимний фонтан» уже установлены на Театральной площади, у кинотеатра «Москва» и перед МКЦ.

Также управление благоустройства сообщило, что для рязанцев в этом году подготовили сюрпризы, о которых сообщат дополнительно.


© RZN.info

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