Рязань начали украшать к новогодним праздникам. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.
Работы по установке новогодних елей и уличных гирлянд стартовали в среду, 15 ноября. Всего в городе установят 33 ели, работы планируют завершить к середине декабря.
Отметили, что работы во всех районах начнутся в ближайшее время. В этом году приобрели две новые искусстывенные ели высотой 12 и 9 метров. Для оформления всех деревьев допольнительно купили 300 шаров.
Город также украсят световыми гирляндами и другой праздничной иллюминацией, установят остановочные павильоны, магазины, на улицах появятся флаги и баннеры. На Театральной площади установят фигуры Деда мороза и Снегурочки, а в центре города появятся шесть световых снеговиков.
Три светодиодные конструкции «Зимний фонтан» уже установлены на Театральной площади, у кинотеатра «Москва» и перед МКЦ.
Также управление благоустройства сообщило, что для рязанцев в этом году подготовили сюрпризы, о которых сообщат дополнительно.