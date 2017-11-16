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Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Голосование стартовало 16 ноября на главной странице сайта.
На победу претендуют 15 женщин в возрасте от 27 до 45 лет. Их фото можно посмотреть в галерее к новости, после чего проголосовать. Победительница получит специальный приз от RZN.info.
Сам конкурс пройдет 1 декабря в клубе DEEP. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, дефиле в купальниках и творческие номера, а также выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой. Начало в 20:00.
Ранее пользователи RZN.info выбрали «Мисс интернет» конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Титул и специальный приз от RZN.info получит 19-летняя Арина Цуцарова.