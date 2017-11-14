В Рязани простились с Альбертом Слюсарем. Гражданская панихида прошла утром во вторник, 14 ноября, в Музее истории ВДВ.
Попрощаться с Героем Советского Союза пришли сотни людей, среди которых военнослужащие, курсанты, ветераны ВДВ, представители власти и простые рязанцы.
Почетного гражданина Рязани похоронят на Скорбященском мемориальном комплексе. Напомним, военачальник
Справка
Альберт Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в Амурской области. В 1958 году после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году, был направлен служить в воздушно-десантные войска. В 1984—1995 годах — начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Герой Советского Союза (15 ноября 1983), имеет два ордена Ленина, орден Красной Звезды, являлся почетным гражданином.