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12:01, 14 ноября 2017 233
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В Рязани простились с Альбертом Слюсарем

В Рязани простились с Альбертом Слюсарем

В Рязани простились с Альбертом Слюсарем. Гражданская панихида прошла утром во вторник, 14 ноября, в Музее истории ВДВ.

Попрощаться с Героем Советского Союза пришли сотни людей, среди которых военнослужащие, курсанты, ветераны ВДВ, представители власти и простые рязанцы.

Почетного гражданина Рязани похоронят на Скорбященском мемориальном комплексе. Напомним, военачальник умер в субботу, 11 ноября. Накануне ему исполнилось 78 лет.

Справка

Альберт Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в Амурской области. В 1958 году после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году, был направлен служить в воздушно-десантные войска. В 1984—1995 годах — начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Герой Советского Союза (15 ноября 1983), имеет два ордена Ленина, орден Красной Звезды, являлся почетным гражданином.


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