В Рязани скончался Герой Советского Союза, бывший начальник РВВДКУ Альберт Слюсарь. Об этом сообщили в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
Мужчина умер в субботу, 11 ноября, в военном клиническом госпитале. За день до смерти генерал-лейтенант отметил свое 78-летие.
Справка
Альберт Евдокимович Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в Амурской области. В 1958 году после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году, был направлен служить в воздушно-десантные войска. В 1984—1995 годах — начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Герой Советского Союза (15 ноября 1983), имеет два ордена Ленина, орден Красной Звезды, являлся почетным гражданином Рязани.