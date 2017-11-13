В Рязани разработают новую концпецию развития городского транспорта. Основные положения

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благоустройство остановочных пунктов, разворотных кругов и площадок отстоя;
совершенствование системы диспетчерского управления городским транспортом.
Отмечается, что для разработки концепции проанализируют пассажиропотоки и географию поездок населения. К работе привлекут «специализированные сторонние организации».
В администрации подчеркнули, что проект поможет увеличит транспортный поток. Предполагается, что с развитием системы горожане «будут чаще совершать поездки на общественном транспорте, предпочитая его личному».
Напомним, Москва передаст Рязани 10 троллейбусов и 20 автобусов.