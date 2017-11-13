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14:42, 13 ноября 2017 291
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В Рязани разработают новую концпецию развития городского транспорта. Основные положения

В Рязани разработают новую концпецию развития городского транспорта. Основные положения

Фото: Администрация Рязани

В Рязани разработают новую концпецию развития транспорта. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

По словам начальника управления транспорта Сергея Кулика «ключевые задачи для дальнейшей разработки концепции развития уже определены».

«Основная цель концепции, к разработке которой уже приступили специалисты управления транспорта, — удовлетворить потребность горожан в качественном транспортном обслуживании», — заявил Кулик.

Он отметил, что «110 троллейбусов, 66 автобусов — не только изношены, но и устарели морально».

По итогам выездной рабочей поездки сформировали основные положения развития городского транспорта:

  • обновление и расширение парка муниципальных транспортных предприятий;
  • оптимизация количества маршруток;
  • увеличение количества автобусов большей вместимости;
  • создание выделенных полос для обещственного транспорта;
  • благоустройство остановочных пунктов, разворотных кругов и площадок отстоя;
  • совершенствование системы диспетчерского управления городским транспортом.

Отмечается, что для разработки концепции проанализируют пассажиропотоки и географию поездок населения. К работе привлекут «специализированные сторонние организации».

В администрации подчеркнули, что проект поможет увеличит транспортный поток. Предполагается, что с развитием системы горожане «будут чаще совершать поездки на общественном транспорте, предпочитая его личному».

Напомним, Москва передаст Рязани 10 троллейбусов и 20 автобусов.


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