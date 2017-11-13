В Рязани могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта

В Рязани могут появиться выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Об их создании городские власти задумались при создании новой концепции развития общественного транспорта, сообщил
«Планируется начать работы по оптимизации дорожного движения пассажирского транспорта в части рассмотрения вопроса об организации выделенных полос», — говорится в сообщении.
Выделенные полосы, по которым запрещено двигаться обычным автомобилям, позволят автобусам и троллейбусам быстрее преодолевать загруженные городские улицы.
К примеру, в Москве насчитывается более 20 километров выделенных полос они позволили увеличить на 15-30% скорость движения автобусов, трамваев и троллейбусов.