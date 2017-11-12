Из-за аномального потепления в России подорожала красная икра

В России подорожали лососевые и красная икра. Из-за аномального потепления воды и перемещения лосося к северу сразу в двух регионах на Дальнем Востоке вылов оказался неудачным, передает
По словам вице-президента Ассоциации предприятий рыбного рынка Александра Фомина, доля вылова в Хабаровском крае и на Сахалине снизилась до 28%. «Однако этот недостаток был компенсирован ростом добычи на Камчатке. Как только стало ясно, что на Сахалине рыбы в этом году будет мало, рыбаки на Камчатке сразу взвинтили цены на 30%, хотя у них с уловом все в порядке», — заявил Фомин.
Он также добавил, что дефицита красной рыбы в рознице не предвидится.
После переработки и транспортировки с Дальнего Востока стоимость рыбы в магазинах Центральной России возрастает. «В Москве, в частности, розничные цены на горбушу сегодня на 25-30% выше, чем в 2016 году, однако, по словам Фомина, дальнейшего роста цен не будет», — говорится в сообщении.
Известно также, что на фоне спроса со стороны Японии, где собственный вылов снизился из-за потепления воды, растет цена на красную икру.
Напомним, ранее эксперты спрогнозировали