В Ижевске задержали жильца взорвавшейся квартиры

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, в которой произошел хлопок газа. Мужчина жил вместе с матерью, передает «
По данным следствия, в их квартире находился «эпицентр разрушения». Сейчас мужчину допрашивают, решается вопрос о статусе задержанного.
Спасатели продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия.
Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.
Напомним, взрыв
В результате происшествия
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