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18:23, 10 ноября 2017 28
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В Ижевске задержали жильца взорвавшейся квартиры

В Ижевске задержали жильца взорвавшейся квартиры

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, в которой произошел хлопок газа. Мужчина жил вместе с матерью, передает «РИА Новости».

По данным следствия, в их квартире находился «эпицентр разрушения». Сейчас мужчину допрашивают, решается вопрос о статусе задержанного.

Спасатели продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия.

Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 9 ноября, около 15:30 в доме №261 по улице Удмурсткой. Обрушились 32 квартиры. По предварительным данным, дом рухнул из-за взрыва бытового газа. Момент попал на видео.

В результате происшествия погибли шесть человек. Все они уже опознаны.

Фото из группы «Ижевск» «ВКонтакте»


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