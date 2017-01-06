И наконец построили. RZN.info представляет главные новые объекты 2016 года

RZN.info продолжает серию материалов о главных событиях ушедшего года. Сегодня мы вспомним самые значимые новые объекты, которые появились в Рязанской области в 2016-м.
Самым долгожданным без вариантов стало открытие гостиницы на Первомайском проспекте: чтобы она наконец заработала, потребовалось больше 20 лет и несколько собственников. Недаром на торжественную церемонию приехал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Перерезали наши красные ленточки и другие московские гости. Министр транспорта Максим Соколов открыл объезд Кириц, который обошелся государству в два с половиной миллиарда рублей, министр обороны Сергей Шойгу — ледовый дворец «Десант», министр строительства и ЖКХ Михаил Мень — завод инновационного утеплителя.
Возвращаясь к дорожной теме, нужно отметить появление в Рязани первых платных парковок, новую жизнь моста на улице Есенина и приход в регион всемирно известной сети АЗС Shell. К слову, среди других коммерческих объектов вспомним очередной торговый центр и новый главный рок-клуб города.
В числе новых социальных объектов выделяются корпус больницы имени Семашко, о котором говорили едва ли не дольше, чем строили его, новые школы в Кадоме и Ряжске, спорткомплекс в Спасске, крупные культурные центры в Касимове и Ухолове. Кроме того, тот же Касимов и Сасово приросли кинотеатрами.
Не меньше, чем жители райцентров — большого кино, евреи Рязани ждали синагогу. Пока ее функции на себя взял новый общинный центр с собственным Свитком Торы. А православные горожане отпраздновали установку в историческом центре памятника Сергию Радонежскому.
Завершим же обзор небольшим «мостиком» в год наступивший. Долго не работавший фонтан у цирка осенью запустили в тестовом режиме, а в полном объеме он будет радовать горожан уже грядущей весной. Если же этот материал показался вам куцеватым — вас ждет наш масштабный спецпроект «Итоги года».