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21:52, 6 января 2017 5 054
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И наконец построили. RZN.info представляет главные новые объекты 2016 года

И наконец построили. RZN.info представляет главные новые объекты 2016 года

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

RZN.info продолжает серию материалов о главных событиях ушедшего года. Сегодня мы вспомним самые значимые новые объекты, которые появились в Рязанской области в 2016-м.

Самым долгожданным без вариантов стало открытие гостиницы на Первомайском проспекте: чтобы она наконец заработала, потребовалось больше 20 лет и несколько собственников. Недаром на торжественную церемонию приехал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Перерезали наши красные ленточки и другие московские гости. Министр транспорта Максим Соколов открыл объезд Кириц, который обошелся государству в два с половиной миллиарда рублей, министр обороны Сергей Шойгу — ледовый дворец «Десант», министр строительства и ЖКХ Михаил Мень — завод инновационного утеплителя.

Возвращаясь к дорожной теме, нужно отметить появление в Рязани первых платных парковок, новую жизнь моста на улице Есенина и приход в регион всемирно известной сети АЗС Shell. К слову, среди других коммерческих объектов вспомним очередной торговый центр и новый главный рок-клуб города.

В числе новых социальных объектов выделяются корпус больницы имени Семашко, о котором говорили едва ли не дольше, чем строили его, новые школы в Кадоме и Ряжске, спорткомплекс в Спасске, крупные культурные центры в Касимове и Ухолове. Кроме того, тот же Касимов и Сасово приросли кинотеатрами.

Не меньше, чем жители райцентров — большого кино, евреи Рязани ждали синагогу. Пока ее функции на себя взял новый общинный центр с собственным Свитком Торы. А православные горожане отпраздновали установку в историческом центре памятника Сергию Радонежскому.

Завершим же обзор небольшим «мостиком» в год наступивший. Долго не работавший фонтан у цирка осенью запустили в тестовом режиме, а в полном объеме он будет радовать горожан уже грядущей весной. Если же этот материал показался вам куцеватым — вас ждет наш масштабный спецпроект «Итоги года».


© RZN.info

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