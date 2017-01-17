На парковке у Рязани-1 вернули бесплатные минуты

На парковке у вокзала Рязань-1 вернули бесплатный 15-минутный отрезок. Он появился в четверг, 12 января, после перенастройки системы, сообщил RZN.info сотрудник парковки 17 января. Когда участок по решению суда освободят, он ответить не смог.
Напомним, в конце декабря 2016 года городская дума приняла решение об обязательных бесплатных минутах на всех привокзальных парковках. Ранее апелляционная инстанция поддержала решение рязанского суда, предписывающее арендатору участка у Рязани-1 освободить его к 9 января.