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16:19, 16 января 2017 823
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Парковка у Рязани-1 может остаться платной — мэрия

Парковка у Рязани-1 может остаться платной — мэрия

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Парковка у вокзала Рязань-1 может остаться платной после расторжения договора аренды с нынешним оператором. Площадку могут использовать в рамках создания в областном центре сети платных парковок, сообщили RZN.info в пресс-службе городской администрации в понедельник, 16 января. Окончательное решение о дальнейшем использовании территории рассчитывают принять до конца января.

Напомним, в декабре апелляционная инстанция поддержала решение рязанского суда, предписывающее арендатору освободить участок. Парковка продолжает работу в прежнем режиме.

Администрация «принимает меры по принудительному исполнению решения арбитражного суда», подчеркнули в пресс-службе.


© RZN.info

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