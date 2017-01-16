Парковка у вокзала Рязань-1 может остаться платной после расторжения договора аренды с нынешним оператором. Площадку могут использовать в рамках создания в областном центре сети платных парковок, сообщили RZN.info в пресс-службе городской администрации в понедельник, 16 января. Окончательное решение о дальнейшем использовании территории рассчитывают принять до конца января.
Напомним, в декабре апелляционная инстанция
Администрация «принимает меры по принудительному исполнению решения арбитражного суда», подчеркнули в пресс-службе.