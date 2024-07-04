Банк Уралсиб
ПАО «Банк Уралсиб» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Головная организация Банка расположена в Москве. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах.
Курс валют
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|Обновлено
|Евро
|95.45
|98.95
|10:07 / 04.07
|Доллар
|86.4
|90.91
|10:07 / 04.07
Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Соборная, д.50
|Сайт
|uralsib.ru
|Телефон
|8 800 200-55-20
|Руководитель