Банк Синара
АО «Банк Синара» – крупный региональный финансовый институт, один из крупнейших по показателям в Свердловской области. Основные направления деятельности – привлечение вкладов населения, обслуживание корпоративных клиентов, работа на рынке ценных бумаг и на межбанковском рынке. Банк также является расчетным центром Трубной металлургической компании, принадлежащей миллиардеру, бенефициару СКБ-Банка Дмитрию Пумпянскому. Крупнейший источник фондирования банка – вклады физических лиц.
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Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Грибоедова, д.5
|Сайт
|www.sinara.ru
|Телефон
|8 800 100-06-00
|Руководитель