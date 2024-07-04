АО «Банк Синара» – крупный региональный финансовый институт, один из крупнейших по показателям в Свердловской области. Основные направления деятельности – привлечение вкладов населения, обслуживание корпоративных клиентов, работа на рынке ценных бумаг и на межбанковском рынке. Банк также является расчетным центром Трубной металлургической компании, принадлежащей миллиардеру, бенефициару СКБ-Банка Дмитрию Пумпянскому. Крупнейший источник фондирования банка – вклады физических лиц.