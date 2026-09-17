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Банк Уралсиб — в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в сентябре, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредитных продуктов от российских банков из Топ-100 по размерам кредитного портфеля на 01.08.2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в сентябре, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредитных продуктов от российских банков из Топ-100 по размерам кредитного портфеля на 01.08.2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты портала учитывали несколько ключевых критериев: предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита, процентные ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, аналитики принимали во внимание условия опции для снижения ставки, включая платную, возможность возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и другие параметры.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1094 банкомата.