Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
17°
Чтв, 17
19°
Птн, 18
18°
ЦБ USD 84.24 -0.1 16/09
ЦБ EUR 97.3 -0.46 16/09
Нал. USD 85.12 / 84.80 16/09 11:15
Нал. EUR 99.30 / 99.95 16/09 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 730
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
1 030
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 526
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 197
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 181, 271 и 367 дней. Доходность на сроке 181 день теперь составляет 12,60 — 13,65% годовых, на сроке 271 день — 12,80 — 13,85% годовых, на сроке 367 дней — 12,70 — 14,00% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 181, 271 и 367 дней. Доходность на сроке 181 день теперь составляет 12,60 — 13,65% годовых, на сроке 271 день — 12,80 — 13,85% годовых, на сроке 367 дней — 12,70 — 14,00% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 14,00% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1094 банкомата.