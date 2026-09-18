Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,2 раза

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 8 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,5 млрд рублей.

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 8 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,5 млрд рублей.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем за 8 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 21,3 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 150,9 млрд рублей ( на 01.09.2025 г. ) до 164,7 млрд рублей ( на 01.09.2026 г. ).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1090 банкоматов.