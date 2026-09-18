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Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,2 раза
Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 8 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,5 млрд рублей.

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 8 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,5 млрд рублей.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем за 8 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 21,3 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 150,9 млрд рублей (на 01.09.2025 г.) до 164,7 млрд рублей (на 01.09.2026 г.).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1090 банкоматов.