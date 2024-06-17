Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
31°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
25°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.50 / 89.30 04/07 18:35
Нал. EUR 96.40 / 97.70 04/07 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
Вчера 11:35
1 027
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 568
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 362
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →

ЗАО «Автоградбанк»

Автоградбанк – это банк, который помогает клиентам быстрее достичь поставленных целей, экономит их силы и время за счет постоянного инновационного совершенствования продуктов, услуг и бизнес-процессов, а также лучшего понимания потребностей клиентов.

Курс валют

Валюта Покупка Продажа Обновлено
Евро 95 103 07:06 / 17.06
Доллар 89 97.8 07:06 / 17.06
Юань 11 14 07:06 / 17.06

Контакты

Адрес г.Рязань, ул.Введенская, д.80
Сайт www.avtogradbank.ru
E-mail
Телефон (4912) 50-01-83; (4912) 50-01-84
Руководитель Егоркина Елена Вячеславовна
Начальник Рязанского филиала

Новости экономики и финансов

Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции жизни семьи сапсанов
4 часа назад
73
Подведены итоги программы льготной ипотеки по господдержке-2020
6 часов назад
80
Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
8 часов назад
99
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 самых технологичных карт
Вчера 16:15
127
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 самых технологичных карт
Вчера 16:15
139
Подведены итоги первого в России архитектурного хакатона
Вчера 11:33
127