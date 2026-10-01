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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне ruА со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА, прогноз по рейтингу стабильный. Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, комфортной достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, комфортной достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2026 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне A (RU), а рейтинговое агентство НКР — на уровне A+.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.