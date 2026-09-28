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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей и подростков
«Уралсиб счет» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) детских накопительных счетов в рублях — исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру.

«Уралсиб счет» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) детских накопительных счетов в рублях — исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру. Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни продукты российских банков, которые входят в список крупнейших кредитных организаций страны по объему активов, и выбрали наиболее выгодные предложения.

Аналитики финансового маркетплейса считают важными такие критерии продукта, как максимальная ставка и условия ее получения, минимальная и максимальная сумма размещения, возможность пополнения и снятия средств, условия начисления и выплаты процентов, возможность и условия досрочного закрытия счета, а также необходимость оформления дебетовой карты.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1090 банкоматов.